Ozan Tufan: Önemli olan ayağa kalkmaktı

Zor dönemleri geride bıraktığını ve çok çalıştığını ifade eden Tufan, "Kendi kulüplerimizde göstereceğimiz performans çok önemli. 23 kişi Avrupa şampiyonasına gidiyor. Birbirinden genç ve değerli oyuncularımız var kadroda. Umarım iyi bir şampiyona geçiririz ve elimizden gelenin en iyisini yaparız. Çok zor dönemler geçirdim, önemli olan ayağa kalkmaktı bunu başardığımı düşünüyorum. Performansımın üstüne katmayı istiyorum, çok çalışıyorum." diye konuştu.



Şenol Güneş ile uzun süreli bir geçmişinin olduğunu hatırlatan yıldız orta saha, "Şenol hoca çok tecrübeli ve iyi kalpli bir insan. Bursa'dan beri çalıştığım bir hoca. Beklentisi yüksek ve benden daha fazlasını yapmamı istiyor. Ona bu mutluluğu yaşattığım için çok gururluyum. Onun adına da çok seviniyorum, umarım nice zaferler olur. Şenol hoca genç oyunculara değer veren bir insandır. Oynayan, oynamayan tüm ekibi sıcak tutan bir insandır, ona da teşekkür ediyorum böyle bir ortamı sağladığı için." diyerek sözlerini noktaladı.

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