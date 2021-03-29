Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir - Son Dakika

Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir

29.03.2021 19:01
Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir, System.String[]

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başlayan A Milli Takım'da Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan, Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Grupta oynadığımız maçları değerlendiren yıldız futbolcu, kariyer hedefinden de bahsetti. Tufan, "Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda zaferiyle başlayan A Milli Takım, ikinci maçında da Norveç'i 3-0'la geçerken Ozan Tufan attığı 2 golle maçın yıldızı olmuştu. Yıldız futbolcu, yarın oynayacağımız Letonya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Ozan Tufan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

"ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZ VAR"

"Çok iyi futbolcularımız, çok değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Kağıt üstünde favori gözükmesek de iki maçta da büyük mücadele ederek kazanmayı başardık. Ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum."

Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir

"KENDİMİ İKİ YÖNLÜ OYNAMAYA ALIŞTIRIYORUM"

"Şu anda oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum, kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum. Eksiklerim olmasına rağmen yapabildiğimi düşünüyorum. Zaman zaman hem kulüpte hem milli takımda sıkıntı olabiliyor. Nerede görev verilirse orada oynamaya çalışıyorum. Sağ bek oynadım, stoper, sol bek oynadım. Benim için fark etmiyor."

"PREMIER LİG'DE KENDİMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

"Yeni başlıyoruz daha. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, çok önemli. Her futbolcu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi göstermek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuştu.

Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir

A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir - Son Dakika Spor


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