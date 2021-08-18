Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro

Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Watford kiralık olarak kadrosuna kattı.
Watford, Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiralarken sarı-lacivertlilere de 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. İngiliz ekibi gelecek sezon bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacak.
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