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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

19.08.2021 12:17
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon avro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi.

Öte yandan Watford da Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Videoda Ozan'ın ismi formaya basılırken gösterildi.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Ozan Tufan, Fenerbahçe, Watford, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı - Son Dakika Spor


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