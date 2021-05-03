Ozan Tufan sağ beke

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda Emre Belözoğlu, sağ bek mevkiinde Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, BB Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı. Hafta içinde oynanan Alanyaspor mücadelesinde ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımını yalnız bırakan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, bir diğer sağ bek Nazım Sangare'nin de sakatlığının olduğu haftada, Emre Belözoğlu, bu bölgede takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan'ı sahaya sürdü. - İSTANBUL