Ozan Tufan stoperde

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Sivasspor maçına savunmada başladı.



Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de stoperde ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan'a teknik heyet tarafından forma verildi. Daha önce Jailson ve Luiz Gustavo'nun savunmada forma giymesinin ardından ardından bu pozisyonda Ozan Tufan'da forma giymiş oldu.



Tufan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin son bölümünde stoperde görev yapmıştı. - İSTANBUL