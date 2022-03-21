Ozan Tufan yeni takımını duyurdu! Mesut Özil de destek verdi - Son Dakika
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Ozan Tufan yeni takımını duyurdu! Mesut Özil de destek verdi

22.03.2022 16:53

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, espor dünyasına ilk adımını attı. Daha öncelerinde de birçok yayıncı ile CSGO gibi oyunlarda canlı yayınlar yapan Ozan Tufan, Good Guys Esports'un yeni sahibi olduğunu duyurdu. Yakın arkadaşı Mesut Özil de destek mesajı paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde Good Guys Esports'un yeni sahibi olduğunu duyurdu. Good Guys Esports'un Instagram hesabından paylaşılan videoda "Merhaba patron hazırsanız başlayalım" sözlerine yer verilerek Ozan Tufan'ın videolu duyurusu yayınlandı.

"ESPOR DÜNYASINA ADIM ATMAK BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Video oyunlarıyla yakından ilgilenen Ozan Tufan'ın Good Guys Esports'un Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.

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MESUT ÖZİL'DEN OZAN'A DESTEK

Espor dünyasında M10 Esports takımı ile yer alan Mesut Özil'den Ozan Tufan'a destek mesajı geldi. Good Guys Esports'un paylaştığı videoda Ozan Tufan'a destek veren Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, "Helal olsun kaptan başarılar tüm takıma" yorumunda bulundu.

Ozan Tufan yeni espor takımını duyurdu
Ozan Tufan yeni espor takımını duyurdu
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Fenerbahçe, Ozan Tufan, Espor, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Ozan Tufan yeni takımını duyurdu! Mesut Özil de destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ozan Tufan yeni takımını duyurdu! Mesut Özil de destek verdi - Son Dakika
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