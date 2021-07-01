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Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü - Son Dakika

Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

01.07.2021 16:05

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım'da EURO 2020 döneminde yine kilo aldı. Fit görüntüsünün maçlarda bozulduğu görülen Ozan'ın tatilden yayınladığı fotoğrafı ise şaşkınlık yarattı. 26 yaşındaki futbolcunun sezon içindeki fit görüntüsü giderken, yerine eski göbekli hali geldi. Zaman zaman fazla kiloları nedeniyle eleştirilen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başlamadan kiloları vermezse taraftarın hışmına uğrayabilir.

İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı konuşulan Ozan Tufan için bu ihtimal zora girebilir. 26 yaşındaki futbolcu, yine kilo almaya başladı. EURO 2020'de Milli Takım'da etkisiz bir performans koyan Ozan'ın, maçlarda aldığı kilolar ortaya çıkmıştı ama tatille birlikte bu durum daha da kötüye gitti.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Fenerbahçe'ye dönüşündeki temposu

FİZİĞİ KİLO ALMAYA MÜSAİT

Ozan, kilosuna dikkat etmediği ve çalışmalarını aksattığı için Alanya'ya kiralanmış, Sergen Yalçın'la yakaladığı çıkıştan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Ozan yaptığı açıklamada, "Depresyona girmiştim. Hayatımın en kötü dönemiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
EURO 2020'de bozulmaya başlayan fiziği

TARAFTARI KARŞISINA ALABİLİR

Ozan, fiziğiyle oynayan bir futbolcu olduğu için fit görüntüsünü kaybettiğinde devamlılığı ve performansı düşüyor. Tatildeki halini sezon başlayana kadar kaybetmezse yine taraftarın hışmına uğrayabilir.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Son hali
Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

Milli Takım, Ozan Tufan, Fenerbahçe, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Sancar Alkan: Yaw bizene gibeginden adam parasini yiyo millet reklam pesinde azda gaeibanlara yardim etsin Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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