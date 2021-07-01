İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı konuşulan Ozan Tufan için bu ihtimal zora girebilir. 26 yaşındaki futbolcu, yine kilo almaya başladı. EURO 2020'de Milli Takım'da etkisiz bir performans koyan Ozan'ın, maçlarda aldığı kilolar ortaya çıkmıştı ama tatille birlikte bu durum daha da kötüye gitti.
Ozan, kilosuna dikkat etmediği ve çalışmalarını aksattığı için Alanya'ya kiralanmış, Sergen Yalçın'la yakaladığı çıkıştan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Ozan yaptığı açıklamada, "Depresyona girmiştim. Hayatımın en kötü dönemiydi" ifadelerini kullanmıştı.
Ozan, fiziğiyle oynayan bir futbolcu olduğu için fit görüntüsünü kaybettiğinde devamlılığı ve performansı düşüyor. Tatildeki halini sezon başlayana kadar kaybetmezse yine taraftarın hışmına uğrayabilir.
Son Dakika › Spor › Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü - Son Dakika Spor