Ozan ve Merih UEFA'nın Listesinde
22 dakika önce
UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde Türkiye'den iki isim yer aldı.
UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde Türkiye
'den iki isim yer aldı. Avrupa Futbol
Federasyonları Birliği (UEFA) muhabirlerinin hazırladığı listede, bu yıl takip edilmesi gereken 50 genç yeteneğe yer verildi.
Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren Galatasaray
'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak
ile Aytemiz Alanyaspor
forması giyen 20 yaşındaki Merih Demiral, listede kendilerine yer buldu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:52 Kaynak: AA
Adı Fransız ve İngiliz Devleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Kalmak İstiyor
Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak
UEFA, 2019 Yılında İzlenmesi Gereken 50 Genç Oyuncu Arasında Ozan Kabak ve Merih Demiral'a da Yer Verdi
Samsunspor'dan Gökhan Töre Açıklaması: Gündemimizde Yok