Ozanca'ya 1 Km'lik Dere Temizliği

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde dere taşkınları yaşanmasını engellemek amacıyla dere temizlik çalışmalarına ara vermiyor. Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nden iletilen talep üzerine harekete geçen MASKİ ekipleri, mahallede başladığı 1 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde dere içerisinde zamanla biriken rüsubat sağlıklı şekilde uzaklaştırılarak, hem taşkın riski ortadan kaldırıldı hem de deredeki kötü koku ve görüntünün önüne geçildi.

"Hizmetlerin hepsi birbirinden güzel"

Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, "MASKİ ekipleri mahallemizden geçen derede temizlik çalışmasını hızlı bir şekilde tamamladı. Yabancı otların hepsi yok edildi. Ne taşkın ne kötü kokudan eser kalmadı. Sağ olsunlar Var olsunlar. Bu hizmetlerin hepsi birbirinden güzel. Cengiz Başkanımızı yeni dönemde aramızda görmek istiyoruz. Kendisine tüm kalbimizle başarılar diliyoruz. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve tüm MASKİ personeline ayrı ayrı teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.