Özata "Hedefleriniz için sebat edin" - Son Dakika

Özata "Hedefleriniz için sebat edin"

26.03.2021 11:44
Özata

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gastronomi ve Kariyer Planlama" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve TV Programcısı Dr.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gastronomi ve Kariyer Planlama" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve TV Programcısı Dr. Öğretim Üyesi Esat Özata, "Tost veya sosis büfesinde çalışsanız bile bir şeyler öğrenmeye çalışın. Zorluklar karşısında pes etmeyin. Acele etmeyin. Hedefleriniz için sebat edin" dedi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gastronomi ve Kariyer Planlama" başlıklı panel çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve TV Programcısı Dr. Öğretim Üyesi Esat Özata, "Gastronomi ve Kariyer Planlama" başlıklı konuşmasına eğitim ve mesleki kariyeri hakkında bilgiler vererek başladı. Bu alanı bilinçli olarak seçtiğini, işini severek yaptığını ve çok erken yaşlardan itibaren bunun hayalini kurduğu belirten Özata, Almanya, Rusya gibi ülkelerde katıldığı yarışmalarda kazandığı ödüllere de değindi. Türk mutfağının uluslararası arenada temsili yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyleyen Özata, Türk mutfağının lezzet üstünlüğüne sahip olduğunu, sunum ve tabaklama konusuna ise dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Stajın çok önemli olduğunu ve staj yaptığı işletmelerdeki meslek insanları ile iletişimini sürdürdüğünü söyleyen Esat Özata; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün multidisipliner bir alan olduğunu ifade ederek, menü planlama, beslenme bilgisi, yemek kültürü, tabak sunumu esnasında farklı bilim dallarından istifade edilmesinin, hatta muhasebe, hammadde bilgisi, coğrafya gibi geniş perspektifte bir bilgiye sahip olunması gerektiğinin altını çizdi. Alanla ilgili birçok yayın ve çeviri olduğunu belirten Özata, öğrencilere bol bol bu eserleri okumalarını tavsiye etti.

Sektörle ilgili yaşadığı tecrübeleri de paylaşan Dr. Özata, "Tost veya sosis büfesinde çalışsanız bile bir şeyler öğrenmeye çalışın. Zorluklar karşısında pes etmeyin. Acele etmeyin. Hedefleriniz için sebat edin" şeklinde konuştu.

Gastronomi alanında akademik kariyer yapmak için atılması gereken adımları da sıralayan Özata, yalnızca sınav skorlarının yeterli olmadığını, pratik yapmanın, el becerisi geliştirmenin önemine dikkat çekti. Son yıllarda sektör ve Gastronomi bölümlerinin birlikte çalışmaya başladığını belirten Dr. Esat Özata, sektör ile akademinin bir araya gelerek kazan kazan anlayışı ile hareket etmelerinin faydalı olacağını vurguladı. "Gastronomi ve Kariyer Planlama" başlıklı program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE

Özata Hedefleriniz için sebat edin

Beykent Üniversitesi, Gastronomi, Akçakoca, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özata 'Hedefleriniz için sebat edin' - Son Dakika


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