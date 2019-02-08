Son Dakika Haberleri: Özata, İttifak İçin Adaylıktan Çekildiğini Duyurdu

Özata, İttifak İçin Adaylıktan Çekildiğini Duyurdu

22 dakika önce

İYİ Parti Safranbolu ilçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Özata, özlenen ittifakın kurulabilmesi adına koşulsuz olarak adaylıktan feragat ettiğini açıkladı.

Özata, İttifak İçin Adaylıktan Çekildiğini Duyurdu, System.String[]
İYİ Parti Safranbolu ilçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Özata, özlenen ittifakın kurulabilmesi adına koşulsuz olarak adaylıktan feragat ettiğini açıkladı.

Özata yaptığı açıklamada, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı adayı olmuş, az bir farkla seçimi kazanamadığını ifade ederek, " Bugüne kadar gerek iş hayatı gerekse özel hayatımda edindiğim tecrübelerimi dünya miras kenti Safranbolu'nun hizmetinde kullanmak istemiş, bu sonuçla hayalim kesintiye uğramıştı. Her fırsatta yarım kalan hayalimi gerçekleştirmek istediğimi dillendirmiş, bu doğrultuda elimden gelen çabayı göstermeye çalışmıştım. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde ise kaldığım yerden devam edip Safranbolu'ya hizmet hayalimi gerçekleştirmek istedim. Ancak; seçim matematiğini önüme aldığımda bu hedefe giden yolun bir İttifak' tan geçtiğini gördüm. Şahsi olarak adaylığımı açıklamak yerine, bu ittifakın kurulabilmesi için Ekim 2018 den itibaren henüz hiç kimsenin adaylığı söz konusu değilken yetkililerle defalarca görüşmeler yaptım. Tüm çabalarıma rağmen bu iş birliğini tesis edemedim. Safranbolu halkından gelen yoğun istek ve baskılar karşısında ise malumunuz üzere İYİ Partiden Safranbolu adayı oldum. Bu kez de bölücülük isnatlarına muhatap oldum. Geldiğimiz noktada ; Safranbolu'nun geleceği için Mustafa Özata olarak özlenen ittifakın kurulabilmesi adına koşulsuz olarak adaylıktan feragat ediyorum.Tavrımın, bu konuda mesafe kat edemeyen Karabük ve Türkiye siyaseti için örnek olmasını dilerim. Şu andan itibaren bu ittifakın kurulmaması için hiçbir sebep kalmamıştır. Adaylık öncesi ve sonrası süreçte yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederim. İttifakın gerçekleşmesi halinde Başkan ve Belediye meclisi üyelerinin seçimi için elimden gelen tüm çaba ile çalışacağım. Yapılacak olan seçimlerin Safranbolulu hemşerilerime ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Politika
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