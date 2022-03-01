Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'de anıldı - Son Dakika
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Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'de anıldı

01.03.2022 13:01

Ege türkülerinin unutulmaz icracısı Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'deki Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki anıt heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

Ege türkülerinin unutulmaz icracısı Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'deki Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki anıt heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

Özay Gönlüm'ün yakınları ve arkadaşlarının da katıldığı törende çelenk sunumunun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün eserleriyle kalplerde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Denizli'nin kültürel mirasına büyük katkı sağlayan sanatçıyı saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydeden Değirmenci, "İnsanlar bütün canlılar gibi ölümlüdür. Ancak geride bıraktığı eserler, sanatçıları diğer insanlardan ayırt eder. Büyük usta Özay Gönlüm de yaklaşık 200'ü TRT repertuarına kazandırılan 3 bin 500'e yakın derlemesiyle eserlerini kendisinden sonra yaşatmak için büyük gayret sarf etmiş ve adını ölümsüz hale getirmiştir." dedi.

Özay Gönlüm'ün 3'lü sazıyla, tiyatrosuyla, taklit yeteneğiyle ve anlattığı öyküleriyle de unutulmaz olduğunu ifade eden Değirmenci, şöyle konuştu:

"Türk halk kültürünün, ozanlık kültürünün oluşmasında da çok büyük emek sarf etmiş bir büyüğümüzdü. Genç yaşta kaybettik. Ama o kısa ömrüne büyük eserler sığdırdı. Bugün Özay Gönlüm ismini nerede duysak saygıyla, rahmetle anıyoruz. Özay Gönlüm isminin en güzel şekilde hatırlatılması, anılması ve gelecek kuşaklara bu ismin hak ettiği gibi aktarılması için üzerimize düşen gayreti sarf ediyoruz."

Özay Gönlüm'ün vefat yıl dönümü kapsamında bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma gecesi düzenleneceği belirtildi.

Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'de anıldı
Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'de anıldı
Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'de anıldı

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Türk Halk Müziği, Ali Değirmenci, Özay Gönlüm, Denizli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli'de anıldı - Son Dakika


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