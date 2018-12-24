Özbağcı Bucaspor'dan Haber Bekliyor
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor
'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi. Son olarak Şile
Yıldızspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Bucaspor'un Türk futbolu için çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Göreve gelmesi durumunda takımı ayağa kaldıracağına inandığını kaydeden Özbağcı, "Görüşmeler gerçekleştirildi, yönetimden haber bekliyorum. Genç
bir ekiple güzel işlere imza atarız" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:01 Kaynak: DHA
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