Son Dakika Haberleri: Özbağcı Bucaspor'dan Haber Bekliyor

Özbağcı Bucaspor'dan Haber Bekliyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi.

Özbağcı Bucaspor'dan Haber Bekliyor, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi. Son olarak Şile Yıldızspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Bucaspor'un Türk futbolu için çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Göreve gelmesi durumunda takımı ayağa kaldıracağına inandığını kaydeden Özbağcı, "Görüşmeler gerçekleştirildi, yönetimden haber bekliyorum. Genç bir ekiple güzel işlere imza atarız" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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