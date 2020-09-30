Özbalta, Afyonspor maçı öncesi konuştu - Son Dakika

Özbalta, Afyonspor maçı öncesi konuştu

Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Afjet Afyonspor maçı öncesi konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her müsabaka çok önemli ama son aldığımız skordan dolayı Afyonspor maçının önemi biraz daha arttı.

Özbalta, Afyonspor maçı öncesi konuştu, System.String[]

Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Afjet Afyonspor maçı öncesi konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her müsabaka çok önemli ama son aldığımız skordan dolayı Afyonspor maçının önemi biraz daha arttı." dedi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 3. Hafta maçında pazar akşamı deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Sözlerine 6-1'lik Kocaelispor galibiyetini değerlendirerek başlayan Özbalta, "Lige iyi başladığımız Çorum FK maçından sonra Kocaelispor maçı da bizim için önemliydi. Onlar da şampiyonluğa oynayan bir takımdı. 2'de 2 yaparak lige iyi bir giriş yaptık. Kocaelispor maçında skordan ziyade oyuncuların sahada gösterdiğimiz organizasyonlara uymaları, taktik disiplinde oynamaları ve gollerin 2-3 tanesinin de 36-37 gündür antrenmanlarda çalıştığımız organizasyonlardan gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. Belki çok klişe olacak ama ligin gerçekten çok başındayız. Bu sezon 34 değil 36 maç var. Çok çok uzun bir maraton. Sabırlı olan, aklıselim davranan, dışarıda ve içeride oyuncuların zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını sağlayan takımların ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. O anlamda Kocaelispor maçı bizim için bitmiştir. O sayfayı kapattık." diye konuştu.

"6-1'den sonra bu maçın önemi çok daha fazla arttı"

Pazar akşamı karşılaşacakları Afjet Afyonspor maçı öncesi görüşlerini aktaran Teknik Direktör Özbalta, "Önümüzde Afyonspor maçı var. Bu maçın önemi çok daha fazla arttı. Her müsabaka çok önemli ama son aldığımız skordan dolayı Afyonspor maçının önemi biraz daha arttı. Çok ciddiye almamız gereken bir takıma karşı oynayacağız. İyi oyunla beraber aldığımız 6-1'lik galibiyet rakiplerde daha fazla direnç ve motivasyon uyandıracaktır. Oyuncularımızla bunları paylaştık, bunun bilincindeler. Kaliteli ayaklara sahip bir takımız. İyi oyunculardan, iş ahlakı olan oyunculara sahip bir takımız ama ligde kalitenin öne çıkması için en az rakip kadar mücadele etmeniz gerekiyor, hatta onun da üzerine çıkmanız gerekiyor ki maçtan mutlu sonla ayrılabilelim. Bu da böyle bir müsabaka olacaktır. İki haftada oyuncularım sahada hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda hem de oyun felsefesi anlamında ciddi şeyler ürettiler ama çok erken. Geliştirmemiz gereken çok yönümüz var ama buna cevap da veren bir ekibe sahibim. İnşallah içeride ve dışarıda oyunumuz değişmeyerek, kendimizi geliştirerek, üreterek devam edeceğiz. Afyon maçı da bu maçlardan biri olacaktır." dedi. - MANİSA

Özbalta, Afyonspor maçı öncesi konuştu

Teknik Direktör, oyunlar, Manisa, Pazar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özbalta, Afyonspor maçı öncesi konuştu - Son Dakika Spor

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