Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika

Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi

29.11.2020 16:29
Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi, System.String[]

Hekimoğlu Trabzon karşısında 6-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdıran TFF 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa FK'nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Hem oyun olarak hem de skor olarak memnun edici bir maç oldu.

Hekimoğlu Trabzon karşısında 6-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdıran TFF 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa FK'nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Hem oyun olarak hem de skor olarak memnun edici bir maç oldu. Manisa şehrine armağan olsun." dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında sahasında ağırladığı Hekimoğlu Trabzon'u 6-1 mağlup etti. Ligde 12 haftada attığı 42 golle profesyonel liglerin en golcü takımı olan Manisa FK 11 puan farkla liderliğini korumaya devam etti.

"Grubun iki tane hedefe oynayan takımı karşı karşıya geldi"

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Grubun iki tane hedefe oynayan takımı karşı karşıya geldi. Hem onlar hem de bizim açımızdan önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz 4 haftadır iyi bir ivme kazanmıştı. Hafta içerisinde de Kayserispor'u kupada eleyip buraya moralle gelmişlerdi. Bizim için kendi sahamız veya dış saha fark etmiyor. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bu maç o açıdan da çok önemliydi. Sadece netice alan değil oyunu da geliştirerek ilerlemek istiyoruz. Futbolun saha içinde ciddi bir matematiği olan bir oyun olduğuna inanıyorum. O anlamda oyuncularım bu maça çok ciddi hazırlandılar." dedi.

"Bu işin daha çok başındayız"

Hekimoğlu'nun muhtemel şampiyonluk adaylarından biri olduğuna dikkat çeken Özbalta şunları söyledi: "Grubumuzda bu sene iyi takımlar var. Hem oyun olarak hem de skor olarak memnun edici bir maç oldu. Manisa şehrine armağan olsun. Bir teknik adam hem iyi oyun hem de skor aldığında çok mutlu olur. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çıktıkları her maça zihinsel olarak kendilerini iyi hazırlayan bir oyuncu topluluğu var. Bu beni son derece memnun ediyor. Bu sezon 36 müsabaka oynayacağız ve bunun daha 12'si geride kaldı. Bu işin daha çok başındayız. Bu sevinci bugün yaşayıp aynı ciddiyetle Şanlıurfaspor maçına hazırlanacağız." dedi. - MANİSA

Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika Spor


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