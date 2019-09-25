Özbay, ilk yatırımını hızlı aldı

Gaziantep Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i makamında ziyaret ederek Gaziantep için 2 buçuk milyon TL'lik protokole imza attı.



Göreve ayağının tozuyla hızlı bir şekilde başlayan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ilk yatırım anlaşmasına imza attı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin restorasyonunda kullanılmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 2 buçuk milyon TL'lik protokol imzaladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Gazi şehrimiz için göreve başladığımız günden bu yana hızlı tespit, anında müdahale yöntemini benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede tespitini gerçekleştirdiğimiz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimizin eksikliklerinin giderilmesi ve restorasyonunun gerçekleştirilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile 2 buçuk milyon TL'lik protokolümüzü imzaladık. İlerleyen süreçlerde bu tarz protokollerimizin sayısını artırarak diğer eksiklerimizi ve yeni yatırımlarımızı da gerçekleştirmek istiyor. Gaziantep'imizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen fahri hemşehrimiz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve diğer hemşehrimiz Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e Gaziantep adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Restorasyon yakında başlayacak



İmzalanan protokolün ardından kolları daha da sıvayan Özbay, restorasyonun bir an önce başlaması için gerekli çalışmaların hızlıca başlatılması konusunda telkinlerde bulundu. - GAZİANTEP