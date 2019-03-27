Son Dakika Haberleri: Özbek Artvinlilerle Buluştu

Özbek Artvinlilerle Buluştu

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, Artvin İl Dernekleri'ni ziyaret etti.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, Artvin İl Dernekleri'ni ziyaret etti.

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere sayılı günler kala, BBP adayı Eczacı Ayhan Özbek seçim çalışmalarına meclis üyesi adayları ile birlikte Artvin İl Derneklerini ziyaret etti. Artvin İl Dernekleri Başkanı Yusuf Ustahanlı ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Özbek, gördüğü ilgiden dolayı Dernek Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Özbek, "Yıldırım ilçemiz yönetim anlayışından dolayı kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı. Vatandaşlarımız çok sıkıntı çekti. Yıldırım çok zaman kaybetti, bir dönem daha kaybetme lüksü yok, bu seçimde mutlaka el değiştirmesi gerek, birini alıyorlar öbürünü önünüze koyuyorlar, zihniyet aynı, malzeme aynı, inanın hiçbir şey değişmeyecek. Biz size devasa uyduruk projeler vaat etmiyoruz, sizlere adaletli bir yönetim vaat ediyoruz. Gelin, Yıldırım'ın yanlış yönetilmesinde günahı olmayan tertemiz Büyük Birlik kadrolarına destek verin" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Artvin, Ayhan Özbek, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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