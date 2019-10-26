Son Dakika Haberleri: Özbek Bakan Yardımcısından Büyükkılıç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Özbek Bakan Yardımcısından Büyükkılıç'a ziyaret

Özbek Bakan Yardımcısından Büyükkılıç'a ziyaret

39 dakika önce

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Özbek Bakan Yardımcısından Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehirden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye gelen heyet Büyükkılıç'a makamında ziyarette bulundu.

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir toplantı yaptıklarını ve ardından Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Khidoyatov, Özbekistan'ın çok hızlı gelişmeye başlayan bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Büyükkılıç da Özbekistan'ı ata yurdu olarak gördüklerini anlatarak, "Ata yurdu Özbekistan'dan konuklarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizleri kendimizden farklı düşünmeyiz. Özbekistan için üzerimize düşen ne varsa gerek büyükşehir gerek ilçe belediyeleri olarak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ve bürokratlarla bir toplantı yaptı.

Memduh Büyükkılıç, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
81 ilimizde imar denetçileri görev alacak ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:45:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbek Bakan Yardımcısından Büyükkılıç'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]