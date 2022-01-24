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Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu - Son Dakika

Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu

24.01.2022 08:49
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu

TÜRKİYE'deki kadınların yaşadıkları sorunları çözmek, mağduriyetlerini gidermek amacıyla 'Özbek Kadın Hakları Derneği' kuruldu.

TÜRKİYE'deki kadınların yaşadıkları sorunları çözmek, mağduriyetlerini gidermek amacıyla 'Özbek Kadın Hakları Derneği' kuruldu. Dernek Başkanı Ozoda İslomova, derneğin sadece Özbek kadınlar için değil, tüm kadınların haklarını korumak için kurulduğunu söyledi.

Yeni bir hayat kurmak ya da çalışmak için Türkiye'ye gelen Özbekistanlı kadınların haklarını savunmak, sorunlarını çözmek ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla kurulan Özbek Kadın Hakları Derneği çatısı altında birleşen kadın ve erkekler 'Yurttaşlar Buluşması'nda bir araya geldi. Dernek yöneticileri ve derneğe başvuru yapan kadınların yüz yüze tanışması amaçlanan buluşmaya Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Başkatibi Sherzod Abdunazarov da katıldı. Özbek mutfağından örnek yemeklerin de sunulduğu buluşmaya katılanlar tek tek kendilerini tanıtarak dernekle tanışma hikayelerini anlattı.

Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Ozoda İslomova, derneği Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla kurduklarını belirterek "Bu toplantıda, buradaki vatandaşlarımızla görüşmek, tanışmak, onlara kadın hakları derneğinin faaliyetlerini anlatmak istedik. Buraya gelen yabancı kadınlar, Özbek vatandaşlarımızı, kadınlarımızı her türlü durumda korumak, desteklemek istiyoruz. Bu kadın kardeşlerimiz bilsin ki, böyle bir kapı var; bu kapı her an onlara sonuna kadar açık. Bilsinler ki, onları her türlü durumda koruyacak bir dernekleri var" dedi.Özbek kadınların, iş ya da özel hayatlarında yaşadıkları bazı sorunları dile getirmekte zorluklar yaşadığının altını çizen İslomova, "Kadın olarak dertlerini kime anlatacaklar? Kadın her sorununu yakını da olsa bir erkeğe anlatamayabilir. Biz bu sorunları çözmeye çalışırken, dernekleşmeye karar verdik. İstedik ki, sorunu olan kadınlarımızın sorunun çözebilecek bir dernek olsun. Kadınlarımızın birçok sorunu var. Pasaportu alındığı için gelen oluyor, çalıştıkları yerden paralarını alamıyorlar, mahkeme işleri oluyor, miras sorunu oluyor, aile sorunu oluyor hatta kendi işlerini kurmak destek isteniyor. Bunun gibi birçok sorun oluyor. Böyle durumlarda, biz buradayız, açığız, yardımcı oluruz diyoruz. Kurduğumuz kadın hakları derneği sadece Özbek kadınları için değil, bütün kadınların haklarını korumak için kuruldu" diye konuştu.Derneğin kurucu üyelerinden Kader Köroğlu ise "Ben ev kadınıyım. İyilik etmeyi çok seviyorum. Baktım her şey iyi niyetle ilerliyor, ben de bu durumun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan kadınlar var. Kadınlara destek olmayı hedefliyoruz. Bu sadece Özbek kadınları için geçerli değil, Türk, Rus, Japon... Yani dünya kadınlarına destek vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.Özbek Kadın Hakları Derneği'nin tek erkek kurucu üyesi İlker Ötük de, Başkan İslomova ile yıllar öncesinden gelen arkadaşlıkları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ozoda Hanımla bu derneğin hayalini kurmuştuk. Burada, mağdur olan çok kadınımız var. Pasaportları alınıyor, paralarını alamadıkları oluyor, dayak yiyorlar, şiddet görüyorlar. Ozoda Hanım, 'bizim bunlara yardım etmemiz lazım hocam, bir dernek kurmamız lazım' dedi. 'Elimizden ne gelirse varız' dedim. Sonuçta aynı dünyada yaşıyoruz. Çevremizden bir sürü arayan var. Şurada böyle bir kadın var, burada böyle bir kadın var diye. Görüşüyoruz kendileriyle, derneğimize davet ediyoruz. Konsoloslukla diyalog halinde, elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Ülkelerine gidemiyorlar, bağışlarla beraber, konsoloslukla beraber onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zor durumda kaldıklarında yardım ediyoruz, kalacak yerleri olmadığında birkaç gün misafir ediyoruz." Dernekle yaşadığı bir mağduriyetin giderilmesi sırasında tanışan Naima Urinbaeva "Kadın Hakları Hukuku Derneği'yle toplantıya davet edildim, çok mutluyum. İlk defa Türkiye'de böyle bir dernek açılmış Çok gurur duydum, çok sevindim. Arkamızda Özbekistan'ın olması mutlu etti. Burada misafiriz, çalışıyoruz. Burada çalışırken kadınlarımızı koruyacak, biz kadınların arkasında duracak bir Özbekistan varlığı derneğin olması bizi çok mutlu etti. Burada çok sorun yaşayan abla ve kardeşlerimiz var. Maaşlarına alamayan, iş yerlerinden kovulan, parasız kalan, evsiz kalan, Özbekistan'a gitmek için para bile bulamayan insanlarımıza hep beraber yardım etmek çok mutlu etti bizi. Ben bir Özbek kadını olarak ileride daha büyük işler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapımcılık yapan Gül Ergen "Derneği duyduğumda çok mutlu oldum. Kadın hakları derneğinin açılması Özbekistan tarihinde ilk defa olan bir şey. Dünyada ilk bu. Özbekistanlı kadın hakları derneğini ilk defa duyduk. Sağ olsunlar, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla, destek olmasıyla kuruldu bu dernek. Özbekistan'dan gelen kadınlarımız çok var İstanbul'da. Birçok sorunlarla karşılaşıyor kadınlarımız" dedi.


- İstanbul
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu
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Kadın Hakları, Özbekistan, Türkiye, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu - Son Dakika


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