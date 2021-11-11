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Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış - Son Dakika

Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış

11.11.2021 08:54
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış

İstanbul'da Özbek Barchinoy K., kendisine temizlik işi ayarlayan Özkan E'nin verdiği adrese gitti. Eve gittiğinde karşısında Özkan E'yi gören kadın bıçak zoruyla alıkonuldu. Özkan E. genç kadını cinsel ilişkiye zorladı. Bir anlık boşluktan yararlanıp kaçan kadın, adamdan şikayetçi oldu. Özkan E'nin daha önce de aynı yöntemle bir kadını gasp ettiği ortaya çıktı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sultangazi'de Özbekistan uyruklu Barchinoy K. sosyal medya üzerinden tanıştığı Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere el sıkıştı. Kendisini emlakçı olarak tanıtan şüpheli Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi'nde bir daireye çağırdı. Şüphelinin söylediği adrese giden hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

BIÇAK ZORUYLA CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Özkan E. iş verme vaadiyle ağına düşürdüğü kadını bıçak zoruyla dairede alıkoyup, cep telefonunu gasp etti. Neye uğradığını şaşıran Özbek kadın, şüphelinin kendisini cinsel ilişkiye zorlamasıyla ikinci bir şok yaşadı.

KENDİNİ EVDEN ZOR ATTI

Özkan E.'nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu.

DAHA ÖNCE DE AYNISI YAPMIŞ

Sabah'ın haberine göre mahalleyi sarsan olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği Özkan E.'yi saatler içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden de aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasp ettiği, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı tuzakla Özbek kadını ağına düşüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış

Özbekistan, Sultangazi, İstanbul, Özbek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış - Son Dakika
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