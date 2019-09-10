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Özbek kadını öldüren zanlı: hapisten çıkınca eve almadı, vurdum

16 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özbek kadını öldüren zanlı: hapisten çıkınca eve almadı, vurdum, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çay Mahallesi'ndeki birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Vedat Kuru, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'nın yanına gitti. Vedat Kuru, yanındaki poşette gizlediği pompalı tüfeği çıkartıp, Abdikarimova'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Abdikarimova kanlar içinde yere yığılırken, Vedat Kuru, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Abdikarimova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdikarimova'nın cansız bedeni otopsi için morga konurken, polis ekipleri kaçan Vedat Kuru'yu yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Vedat Kuru, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kuru, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

'BENİ EVE ALMADI, BENİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Vedat Kuru'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 6 ay cezaevinde yattığı ve 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Katil zanlısının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kuru'nun ifadesinde, Abdikarimova ile sevgili olduklarını ve zaman zaman birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, fakat beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de dün akşam pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vedat Kuru, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Özbekistan, Vedat Kuru, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
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