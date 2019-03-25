Son Dakika Haberleri: Özbek Seçim Çalışmalarına Gece de Devam Ediyor

Özbek Seçim Çalışmalarına Gece de Devam Ediyor

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahalleleri ziyaret ederek devam etti.

Özbek Seçim Çalışmalarına Gece de Devam Ediyor, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahalleleri ziyaret ederek devam etti.

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli seçimlerde BBP'den aday olan Eczacı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına gecenin geç saatlerine kadar sürdürüyor. Ayhan Özbek, meclis adayları ile beraber kentsel dönüşüm kapsamına alınan Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü ve Hacivat mahallerinde halkla buluşup dertlerini dinledi.

Özbek, "Sizi uyarmaya geldik, Bakanlar Kurulu tarafından bu bölge kentsel dönüşüm kapsamına alınmış. Herhangi bir müteahhit geldiğinde belediyeye sormadan kesinlikle sözleşme yapmayın. Bu bölge iş yeri artı konut olarak 24.5 metre yüksekliğindedir, anlaşmalarınızı buna göre yapın" diyerek uyarıda bulundu.

Özbek, şuyulandırma ile alakalı olarak, "Bu konuda sizin canınızı çok yaktıklarını biliyorum, göreve gelince şuyulandırma asla yapılmayacak ve kentsel dönüşüme 6 ay içinde başlayacağız" sözünü verdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Ayhan Özbek, Büyük Birlik Partisi, Politika
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