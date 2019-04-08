Özbek Tarım İşçisi, Kanala Düşen Traktörün Altında Kalarak Öldü

SAKARYA'nın Pamukova İlçesinde, tarım işçiliği yapan Özbek asıllı Mamatkulov Keldiyor(36) sulama kanalına düşen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Pamukova İlçesinde, tarım işçiliği yapan Özbek asıllı Mamatkulov Keldiyor(36) sulama kanalına düşen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.



Kaza, öğle saatlerinde Pamukova Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek asıllı Mamatkulov Keldiyor, tarlada çalıştığı traktörle geri dönmek istedi. Ancak hakimiyetini kaybettiği traktör sulama kanalına düştü. Keldiyor, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün iş makinesi ile kaldırılmasıyla ulaşılabilen Mamatkulov Keldiyor'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bir hafta önce tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Keldiyor'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı. - Pamukovasakarya

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