Özbek'te yaşayan mahalle sakinleri, arıtma tesisinin yerinin değiştirilmesini istedi - Son Dakika

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İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesinde yaşayan bir grup mahalle sakini, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Özbek Paket Atıksu Arıtma Tesisi'nin yerinin değiştirilmesini talep etti.

Tesisin inşaat alanında bir araya gelen mahalle sakinleri adına basın açıklaması yapan, eski futbol hakemlerinden Hasan Ceylan, arıtma tesisine karşı olmadıklarını belirterek, ancak arıtmanın yerinin yanlış olduğunu savundu.

İnşaatın yapılacağı Köylatı mevkiinde yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının olduğunu kaydeden Ceylan, tesisin burada yapılması halinde zeytinlerin, doğanın ve körfezin zarar göreceğini ileri sürdü.

Ayşe Kuşcan da arıtmaya karşı olmadıklarını kaydederek, "Tabi ki bir çözüm olacak ama arıtmanın yeri çok yanlış." dedi.

-" Arıtma çevre dostu"

Özbek Mahalle Muhtarı Işık Erdoğan ise yapılacak arıtmanın biyolojik olduğunu ve çevre dostu olduğunu savundu.

Arıtmanın yapılacağı yerdeki 4 zeytin ağacının korunacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben bu konuda çevre ve ziraat mühendisleri ile görüştüm onlar da doğaya, çevreye hiçbir zararı olmadığını söylediler. Yer ile ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını belirttiler. Zaten İZSU da bu konuda daha önce bir toplantı yapıp anlatmak istiyordu. Fakat pandemi nedeniyle o tür toplantıları yapamadık."