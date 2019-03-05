Özbek-Türk İş Forumu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Özbek-Türk İş Forumu'na katılan Türk mobilyacılara, Özbekistan'daki ekonomik reformlar ve mobilya sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Özbek-Türk İş Forumu'na katılan Türk mobilyacılara, Özbekistan'daki ekonomik reformlar ve mobilya sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.



Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) tarafından organize edilen foruma, mobilya sektöründe faaliyet gösteren Türk ve Özbek iş insanları katıldı.



Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker'in de katıldığı forumda, Türk mobilyacılara, Özbekistan'daki ekonomik reformlar ve mobilya sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.



Forumun ardından Özbek ve Türk iş insanları ikili görüşmelerde bulundu.



"Özbek iş insanlarıyla bu alanda iş birliğini geliştirmek istiyoruz"



MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Ekonomi Bakanlığı ve DKİB'in destekleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, amaçlarının Türk mobilyacıların Özbekistan piyasasına açılmasının önünü açmak olduğunu söyledi.



Bektaş, "Amacımız, Özbekistan'a mobilya ihracatını artırmak ve bu ülkede üretim yapmak. Böylece ülkeye ve sektöre katkı sağlamak." dedi.



Ülkedeki mobilya sektöründe bir boşluk olduğunu belirten Bektaş, Özbekistan'daki mobilya sektörünün gelişmeye müsait olduğunu ve Özbek iş insanlarıyla bu alanda iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.



Özbekistan'da inşaat sektörünün hızla geliştiğine işaret eden Bektaş, inşaatın geliştiği yerde mobilya ihtiyacının da doğacağını söyledi.



Türk mobilyacılar, temasları kapsamında Taşkent ve Semerkant'taki işletmeleri ziyaret ederek iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

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