Özbek-Türk İş Forumu Taşkent'te Yapıldı

Özbek-Türk İş Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbek-Türk İş Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.





Özbekistan Senatosu, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Patronlar Platformu tarafından ortaklaşa organize edilen iş forumuna, inşaat, sanayi, elektronik, madencilik, enerji, taşımacılık, turizm ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 30'a yakın Türk iş adamı ile çok sayıda Özbek yetkili ve iş adamı katıldı.



Özbekistan Senatosu Başkan 1. Yardımcısı Sadık Safayev, forumda yaptığı konuşmada, ülkesinde son dönemde çok önemli değişimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, bunun yerli ve yabancı iş adamları için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti.



Safayev, iki ülke devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açtığını, bu çerçevede iki ülke iş adamları arasındaki ilişkilerin de giderek geliştiğini vurguladı.



Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov da ülkesinde yabancı iş adamları için olumlu koşulların oluşturulduğunu dile getirerek, Türk iş adamlarını yatırım ve iş yapmak için Özbekistan'a davet etti.



Patronlar Platformu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Fatih Karayel, bu toplantının Özbekistan ile ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını anlatarak, iş forumunun taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını bildirdi.



Karayel, Türk iş adamlarının Özbekistan'ın gelecekte bölgenin önemli ticaret ve yatırım merkezlerinden birine dönüşmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu aktardı.



İş forumu kapsamında Türk iş adamlarına ülkedeki iş ve yatırım ortamı ve imkanları, ülkede yapılan reformlar hakkında bilgi verildi.

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