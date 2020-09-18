Özbekistan, 1 Ekim'den itibaren kapıları açıyor - Son Dakika

Özbekistan, 1 Ekim'den itibaren kapıları açıyor

Özbekistan Korona virüs Özel Komisyonu tarafından alınan karara göre, 1 Ekim'den itibaren ülkeye giriş ve çıkışlara yönelik olan tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.

Özbekistan, 1 Ekim'den itibaren kapıları açıyor, System.String[]

Özbekistan Korona virüs Özel Komisyonu tarafından alınan karara göre, 1 Ekim'den itibaren ülkeye giriş ve çıkışlara yönelik olan tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.

Özbekistan Korona virüs Özel Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Ülkedeki havaalanlarında, tren stasyonlarında ve sınır geçiş noktalarında koronavirüs nedeniyle şahıslar ve araçlar hareketine ilişkin uygulanan kısıtlamalar yumuşatılarak, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren karantina ve hijyen koşullarına uygun şekilde Özbekistan havaalanları, tren istasyonları ve sınır geçiş noktalarından ülkeye giriş ve çıkışa izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 1 Ekim'den itibaren yabancı turistler için Özbekistan'a seyahat kısıtlamasının da iptal edileceği açıklandı. Ülkeye gelecek olan turistlerin 14 gün karantinada kalma ve ülkeye girişte PCR testi yaptırma zorunlulukları kaldırıldı. Seyahat acentaları, Özbekistan'a gelecek olan turistlerin Covid-19 sigortası yaptırılması ve gelmeden önce yaptırılan negatif sonuçlu PCR testi bulunmasından sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye girişte korona virüs belirtileri gösteren turistlerin ücretli teste tabi tutulacağı, test sonucu pozitif olduğunda ücretli karantina hastanelerine yönlendirileceği veya ülkesine geri gönderileceği de bildirildi.

Bugüne kadar toplam vak'a sayısının 49 bin 761 olduğu Özbekistan'da, 46 bin 092 kişinin korona virüs tedavisi tamamlandı. Ülkede korona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 405'e ulaştı. Ülkede korona virüs salgınından ölüm oranı yüzde 0.4 ile düşük seyrediyor. - TAŞKENT

Koronavirüs, Özbekistan, PCR Testi, Ekim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özbekistan, 1 Ekim'den itibaren kapıları açıyor - Son Dakika


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