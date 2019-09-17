Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Özbekistan, gelecek sene 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sene ülkede ilk kez 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası düzenlenecek.

Asya Futbol Konfederasyonunun bugün Malezya'nın başkenti Kuala-Lumpur'da düzenlenen toplantısında, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nın gelecek sene Özbekistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Özbekistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, 14-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.