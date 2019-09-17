Son Dakika Haberleri: Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Özbekistan, gelecek sene 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

Özbekistan, gelecek sene 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sene ülkede ilk kez 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası düzenlenecek.

Asya Futbol Konfederasyonunun bugün Malezya'nın başkenti Kuala-Lumpur'da düzenlenen toplantısında, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nın gelecek sene Özbekistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Özbekistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, 14-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Özbekistan, Futbol, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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