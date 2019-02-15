Özbekistan, 200 Milyonluk Avrasya Pazarına Açılan Kapı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Özbekistan İş Konseyi ev sahipliğinde Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş ve Yatırım Olanakları Toplantısı, Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı D. Samandarova eşbaşkanlıklarında toplam 150 Türk ve Özbek iş insanının katılımları ile 14 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Türkiye-Özbekistan İş Konseyi'nin kuruluş tarihçesi hakkında bilgi vererek, Özbekistan'ın Avrasya'da en çok Türk yatırımı olan ülkelerden biri konumuna geldiğini söyledi. Özbekistan'a giren Türk firmalarının ilk yıllarda küçük ve orta ölçekli olduğunu vurgulayan Ekmekçibaşı, İş Konseyi'nin teşvikleri ile 1996 yılından bugüne büyük Türk firmalarının da Özbekistan'a yatırım yaptıklarını söyledi. Özbekistan ile ikili ticaretin 2010 yılında 1 milyar doların üzerine çıkarak, yıllar içerisinde stabil bir çizgiyi yakaladığını vurgulayan Ekmekçibaşı, 2017 yılında Özbekistan'da uygulanan ekonomik reformlar ve Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılmasıyla ikili ticaret hacminin 1.5 milyar dolar seviyesini aştığını dile getirdi.

"Özbekistan'da temsilciliklerin açılması ticaretin gelişimi için önemli"

T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev'in katılımları ile 2018'in Nisan ayında Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumuna katıldığını ve ikili ticaret hacminin katlanarak büyümesini beklediklerini hatırlatan Ekmekçibaşı, Özbekistan'ın Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Gürcistan ile Serbest Ticaret Anlaşması olduğunu belirterek, Özbekistan'da üretilen ürünün STA kapsamında transport farkının ödenmesiyle Moskova, Kiev ya da Tiflis'e satılma imkanının olduğunu söyledi. Emekçibaşı, Özbekistan'da temcilcilik açılmasının ticaretin gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Özbekistan'da doğrudan yabancı yatırımın tutarı 4,2 milyar dolar"

Özbekistan ekonomisi tanıtım sunumunu yapan Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı D. Samandarova, Özbekistan'ın Avrasya pazarına kolay ulaşılabilecek konumda olduğunu vurgulayarak, ülkenin Rusya, Kazakistan ve Gürcistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın olduğunu ve bölgedeki 200 milyonluk bir pazara ulaşılabildiğini söyledi. Özbekistan'da yatırımcılar için uygun koşulların oluşturulduğunu belirten Samandarova, Özbekistan'da 21 serbest bölgenin olduğunu ve bu bölgelerde gümrük muafiyetlerinin olduğunu ifade etti. Özbekistan'ın devletin kalkınması ile ilgili formasyon, hukuk, ekonominin genel liberalizasyonu, sosyal gelişim ve güvenlik alanlarında 5 yıllık kalkınma planı olduğunu aktaran Samandarova, ülkenin yatırım konusunda teşvik verdiğini, ülkede firma kurulmasının basit olduğunu ve internetten izin alınabildiğini hatırlattı.

Özbekistan'ın Dünya Bankası İş Yapma Endeksi 2019'da 76'ncı sıraya yükseldiğini belirten Samandarova, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Ziraat Odası'nın oluşturduğu bir çalışma grubu kurulduğunu anlattı. Özbekistan'a 4,2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın yapıldığını ifade eden Samandarova, yabancı yatırımların yüzde 60 oranında artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Tekstil,gıda, mühendislik, sağlık turizmi, elektrikli ev aletleri, petrol ve gaz sektörlerinde fırsatların olduğunu belirten Samandarova, ülkenin otomotiv ve kimya endüstrisinin gelişmiş olduğunu vurguladı. Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığının Türk iş insanlarına gereken ilgi ve zamanı göstereceğini belirten Samandarova, Türk iş dünyası temsilcilerini ülkeye yatırım yapmaya davet etti.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, soru-cevap bölümü ve ikili iş görüşmeleri ile devam etti.