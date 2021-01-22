Özbekistan, 2020'de 1,9 milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç etti - Son Dakika

Özbekistan, geçen sene 1 milyar 922,2 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2020'de ülkenin tekstil ürünü ihracatı yüzde 18,1 artarak 1 milyar 922,2 milyon dolar oldu.

Geçen sene dünyanın 70 ülkesine 498 çeşit tekstil ürünü ihraç eden Özbekistan, yurt dışına en fazla pamuk ipliği, hazır triko, konfeksiyon, kumaş ve ipek ürünü sattı.

Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülkelerin başında 655,5 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 438,2 milyon dolarla Çin, 283,9 milyon dolarla Kırgızistan, 206,1 milyon dolarla Türkiye, 43,4 milyon dolarla Polonya ve 42,3 milyon dolarla Kazakistan takip etti.

Geçen sene tekstil ürünü ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 12,7'sini oluşturdu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk lifi ihracatını tamamen durdururken, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünü ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.