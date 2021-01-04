Özbekistan, 2020'nin 11 ayında 1,7 milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç etti - Son Dakika

Özbekistan, geçen yılın ocak-kasım döneminde 1,7 milyar dolarlık tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın 11 ayında ülkenin tekstil ürünleri ihracatı, 2019'un aynı dönemine kıyasla 225,8 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolar oldu.

Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülkelerin başında 596,8 milyon dolarla Rusya geldi. Rusya'yı, 370,4 milyon dolarla Çin, 248,8 milyon dolarla Kırgızistan, 189,6 milyon dolarla Türkiye, 40,1 milyon dolarla Polonya ve 38,4 milyon dolarla Kazakistan takip etti.

Geçen yılın 11 ayında Özbekistan'da 2,9 milyar dolarlık tekstil ürünleri üretildi. Tekstil ürünleri ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 11'ini oluşturdu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk lifi ihracatını tamamen durdururken, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.