Özbekistan 2021'de yüzde 7 büyüdü - Son Dakika

Özbekistan ekonomisi, geçen yıl yüzde 7 büyüme kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, 2021 yılında sanayi üretiminin yüzde 9,5, hizmetler sektörünün yüzde 20, inşaat sektörünün yüzde 6 ve tarım sektörünün yüzde 4 artış gösterdiği belirtilerek, yıllık enflasyonun yüzde 10'un altında gerçekleştiği aktarıldı.

Geçen yıl ülkenin ihracat hacminin bir önceki yıla göre 1,3 milyar dolar artarak 16,5 milyar dolar olduğu bildirilen açıklamada, bu dönemde toplam değeri 12,4 milyar dolar olan 318 büyük ve 14 bin orta ve küçük ölçekli projenin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2022 yılında ülke ekonomisinin en az yüzde 7 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Özbekistan ekonomisinin Kovid-19 öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyümesi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmişti.