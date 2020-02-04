Özbekistan 250 vatandaşını Çin'den tahliye etti - Son Dakika

Özbekistan, hızla yayılan korona virüsü nedeniyle 250 vatandaşını Çin'den tahliye etti.

Çin'de ortaya çıkıp hızla yayılan korona virüsü dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ederken, Çin'den vatandaşlarını tahliye eden ülkelere Özbekistan da eklendi. Özbekistan 250 vatandaşını Özbekistan Hava Yolları'na ait uçakla tahliye ederken, Pekin- Taşkent uçuşunda yolculara sağlık ekiplerinin eşlik ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, karantina altında tutulan Wuhan'a yakın zamanda bir uçuş düzenlenerek, virüsün çıkış noktası olan şehirden de vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

(İHA)