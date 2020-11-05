Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Özbekistan'a, kuluçka merkezi (girişimciye girişimini geliştirmek için maddi ve manevi destek sağlayan iş geliştirme merkezi) kurulacak.

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikc¸i Kalkınma Bakanlıgˆı, I·stanbul Teknopark ve Osiyo Evro Agro MCHJ'nin de taraf oldugˆu O¨zbekistan'ın ilk kuluc¸ka merkezinin, bas¸kent Tas¸kent'te kurulmasına ilis¸kin protokol imzalandı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcısı Aybek Narınbayev katıldı.

I·stanbul Teknopark modeli referans alınarak kurulan Osiyo Evro Agro MCHJ s¸irketi, O¨zbekistan'ın ilk kuluc¸ka merkezinin kurucu s¸irketi olma o¨zelligˆini tas¸ıyor.

Merkez sayesinde kurulacak start-uplar ile Türkiye, O¨zbekistan'ın bo¨lgede hedefledigˆi teknoloji hamlesine, idari ve teknolojik altyapı konularında destek sağlayacak.

Tas¸kent'te kurulacak kuluc¸ka merkeziyle o¨ncelikli olarak yetenekli genc¸lerin ve kritik insan kaynagˆının kes¸fedilmesi ve etkin bir s¸ekilde yo¨netilmesinin yanında Tu¨rk s¸irketlerinin O¨zbekistan'da faaliyet go¨stermeleri de planlanıyor.

Kuluc¸ka merkezinde, Cumhurbas¸kanlıgˆı I·nsan Kaynakları Ofisi, son teknolojiye uyumlu olarak gelis¸tirdigˆi arac¸ları O¨zbekistan'a aktarmayı amac¸lıyor.

Ofis bu kapsamda, kuluc¸ka merkezinde, kariyer planlama ve yetenek yo¨netimini amac¸layan egˆitim, seminer ve faaliyetler du¨zenleyecek.

Tu¨rkiye ile O¨zbekistan arasındaki is¸ birligˆinin her alanda gelis¸mesine verilen o¨nemin bir parc¸ası olan kuluc¸ka merkeziyle, ikili ilis¸kilerin genc¸lik ve teknoloji alanında da su¨rdu¨ru¨lmesi planlanıyor.

Kuluçka merkezinin, bu yenilikc¸i is¸ birligˆiyle iki u¨lkenin sahip oldugˆu medeniyet mirasını, teknoloji boyutuna tas¸ımak isteyenlerin aradıgˆı imkanı sagˆlayan adres olması hedefleniyor.