Özbekistan'a yılın ilk yarısında 1 milyon 216 bin turist geldi - Son Dakika

Özbekistan'a yılın ocak-haziran aylarında gelen turist sayısı yüzde 60 azalarak 1 milyon 216 bin oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında ülkeye 1 milyon 216 bin turistin geldiği bildirildi.

Açıklamada, yılın ilk yarısında ülkeye gelen turistlerin 1 milyon 195 binini ülkede karantina uygulamasının başladığı 1 Nisan'a kadar gelenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye gelen turistlerin 1 milyon 161 bininin Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden, kalan 55 bin turistin ise diğer ülkelerden geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkeye en çok turist gönderen 10 ülke arasında Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Türkiye, Güney Kore, Çin, Hindistan ve Azerbaycan'ın yer aldığı vurgulandı. Bu dönemde Türkiye'den 13,6 bin kişinin Özbekistan'a geldiği aktarıldı.

Son yıllarda ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı Özbekistan'a, 2018'de 2 kat artışla 5 milyon 346 bin, 2019'da ise yüzde 26,2 artışla 6 milyon 748 bin 500 turist gelmişti.