Özbekistan, Afganistan'a 63 vagon insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Özbekistan, komşusu Afganistan'a aralarında gıda, giysi ve kömürün bulunduğu insani yardım malzemeleri gönderdi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gıda, giysi ve kömürün de olduğu 63 vagon insani yardım malzemesi demir yoluyla bu ülkeye gönderildi.

Özbekistan'ın Tirmiz kentinden yola çıkan tren, Hayratan Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'ın Mezar-i Şerif şehrine ulaştı.

Özbek makamlarınca getirilen insani yardım malzemeleri, Mezar-i Şerif şehrinde Afgan yetkililer tarafından teslim alındı.

Özbekistan hükümeti, geçen ay da komşusu Afganistan'a aralarında gıda ve giysilerin bulunduğu insani yardım malzemeleri göndermişti.