Son Dakika Haberleri: Özbekistan, Afganistan'a insani yardım gönderdi
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Özbekistan, Afganistan'a insani yardım gönderdi

7 saat önce

Özbekistan, komşu Afganistan'a kitap, giysi ve spor aletlerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Özbekistan, Afganistan'a insani yardım gönderdi, System.String[]

Özbekistan, komşu Afganistan'a kitap, giysi ve spor aletlerinden oluşan insani yardım gönderdi.


Özbekistan Devlet Demir Yolları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Gençleri Uluslararası Birliğince "Barış için" ismiyle organize edilen yardım kampanyası sonucunda elde edilen kitap, giysi, spor aletleri ve diğer eşyalardan oluşan insani yardım Afganistan'a gönderildi.

Özbekistan'ın Tirmiz kentinden yola çıkan insani yardım, tren ve kamyonlarla Afganistan'ın Mezar-i Şerif şehrine ulaştırıldı.

Afgan yetkililerince teslim alınan insani yardımlar, Afganistan'daki yetim ve zorlu koşullarda yaşayan Özbek asıllı gençlere ulaştırılacak.

Açıklamada, insani yardım kampanyasının amacının, Afganistan'daki gençlerin sorunlarına uluslararası toplumun dikkatini çekmek olduğu kaydedildi.

Devlet Demir Yolları, Özbekistan, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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