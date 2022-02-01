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Özbekistan, Afganistan'a yeniden elektrik vermeye başladı - Son Dakika

Özbekistan, Afganistan'a yeniden elektrik vermeye başladı

01.02.2022 14:56
Özbekistan, Afganistan'a yeniden elektrik vermeye başladı

Özbekistan, 25 Ocak'ta bölgede meydana gelen elektrik kesintisinin ardından askıya aldığı Afganistan'a elektrik sevkiyatına yeniden başladı.

Özbekistan, 25 Ocak'ta bölgede meydana gelen elektrik kesintisinin ardından askıya aldığı Afganistan'a elektrik sevkiyatına yeniden başladı.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi'nde yaşanan kesinti nedeniyle 25 Ocak'ta Özbekistan'ın Afganistan'a elektrik sevkiyatını geçici olarak durdurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, askıya alınan elektrik sevkiyatının yeniden başladığı kaydedildi.

Kazakistan'da 25 Ocak'ta meydana gelen kesinti, Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi üzerinden elektrik dağıtımı birbirlerine bağlı olan Kırgızistan ve Özbekistan'da da aynı anda elektrik kesintisinin yaşanmasına ve bölgedeki 30 milyon nüfusun elektriksiz kalmasına neden olmuştu.

Bunun sonucunda Taşkent, Almatı ve Bişkek başta olmak üzere büyük şehirlerdeki metro, tramvay ulaşımları ile uçak seferleri askıya alınırken, büyük fabrika ve işletmeler de faaliyetini durdurmuş, büyük şehirlerde su, doğal gaz ve ısıtma sorunları meydana gelmişti.

Özbekistan, Afganistan'a yıllık ortalama 5-6 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ediyor.

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Afganistan, Özbekistan, Enerji, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Afganistan'a yeniden elektrik vermeye başladı - Son Dakika


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