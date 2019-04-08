Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ganiev'den Tika'ya Ziyaret

Özbekistan
Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Elyor Ganiev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret ederek, TİKA Başkanı Serdar Çam ile bir araya geldi.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Türkiye
'de bulunan Ganiev, Özbekistan'ın Ankara
Büyükelçsi Alişer Azamhocayev ve beraberindeki heyetle TİKA Başkanı Çam'ı ziyaret etti.
Ganiev'in ziyaretinde TİKA'nın iki ülke arasında gelişen iş birliğine yönelik katkıları ve yeni projeler değerlendirildi.
Görüşmede Ganiev, Özbekistan'da TİKA ile çok yakın ve sistemli iş birliğinin devam ettiğini ve TİKA'nın ülkesindeki yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"TİKA Özbekistan'da 800 proje hayata geçirdi"
Ganiev, iki ülke arasındaki iş birliğinin Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın arasındaki dostane ilişkiler ile yeni bir evreye girdiğini belirterek, iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.
TİKA'nın bu alandaki faaliyetlerini taktir ettiklerini kaydeden Ganiev, şöyle devam etti:
"TİKA, 1994'ten bu güne Özbekistan'da başta eğitim olmak üzere sağlık, içme suyu, ve altyapı gibi alanlarda yaklaşık 800 proje hayata geçirdi. Geçtiğimiz sene 50 ambulansın TİKA tarafından teslim edilmesi bizleri çok mutlu etti çünkü Cumhurbaşkanımız Mirziyoyev halkımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik sağlık alanındaki yatırımları çok önemsemektedir."
Bir diğer önemli noktanın Özbekistan'da birçok alanda insan kaynağının yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Ganiev, geçen yıl bu alanda 94 faaliyet gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ganiev, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Özbekistan ziyareti sonrasında Türk iş insanlarının ülkeyi ziyaret ederek yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, 30 iş insanı tarafından 30 büyük projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Söz
konusu ziyaret sonrasında TİKA'nın faaliyetlerinin de arttığını ve çeşitlendiğini söyleyen Ganiev, ziyaret sebebinin bu iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu vurguladı.
"İki ülke arasındaki iş birliği tarihi fırsatlar barındırıyor"
TİKA Başkanı Çam, Özbekistan'ın son dönemlerdeki atılımlarının kendilerini gururlandırdığına değinerek, Türkiye ve Özbekistan arasındaki iş birliğinin iki ülke için de tarihi fırsatlar barındırdığını belirtti.
Başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünyanın manevi, kültür ve ilim alanlarında Özbekistan'a borçlu olduğunu aktaran Serdar Çam, o topraklara hizmet etmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Çam, Buhara
, Semerkant ve Hiva'nın dünyaya açıldığınına dikkati çekerek, TİKA'nın hem ortak tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla hem de ülkedeki turizm potansiyelinin artırılmasına destek olmak amacıyla ülkede restorasyon çalışmalarını en kısa sürede başlatacağının altını çizdi.
Bu coğrafyadan ilham almaları gerektiğini vurgulayan Çam, şunları kaydetti:
"TİKA'nın Özbekistan'a yaptığı yardımdan ziyade bir kardeş olarak elindekini paylaşmasıdır. 2018 yılımızı çok büyük bir başarı ve rekor ile kapattık. Bunu Özbekistan devletinin bize verdiği destek ve güç ile başardık. TİKA 2019 yılında da elinden geldiği ölçüde bu başarıları devam ettirmek için gayret gösterecek."
Diğer yandan TİKA ve Özbekistan arasındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak projelerin de görüşüldüğü toplantıda, TİKA'nın Özbekistan'daki ofisi aracılığıyla yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.