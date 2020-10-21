Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov, resmi ziyareti kapsamında geldiği Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Resmi ziyareti kapsamında Afganistan'da bulunan Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov başkanlığındaki Özbekistan Hükümeti heyeti, Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. Görüşmede siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, sanayi, kültürel ve sosyal alanlarda ve bölgesel konularda ikili işbirliği konusu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Taraflar, yatırım, ticaret, enerji, ulaşım ve altyapıyı geliştirme alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirmekle Orta ve Güney Asya bölgelerini geliştirmeye yönelik işbirliği için hazır olduklarını belirtti. Gani, Özbekistan tarafından ileri sürülen, ulaşım koridorlarını geliştirmeye yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için ek finansman kaynağı olarak Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu gibi kuruluşlarla işbirliği yapma inisiyatifini desteklediklerini dile getirdi.

Görüşme sonunda Özbekistan ve Afganistan arasında siyasi, ticari, ekonomik, finansal, enerji, ulaşım, lojistik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla bir yol haritası hazırlamak için iki ülke bakanlıkları ve kurumları arası doğrudan işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. - TAŞKENT