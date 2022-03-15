Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

15.03.2022 14:17
Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Azamhocayev, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Vali Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'i makamlarında ziyaret etti.

ATSO toplantı salonunda Afyonkarahisarlı iş insanlarıyla bir araya gelen Azamhocayev, 1991'de bağımsızlığını kazanan Özbekistan'ı tanıyan ülkenin Türkiye olduğu söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30'ıncı yılının kutlandığını aktaran Azamhocayev, şunları belirtti:

"Beş yıl önce Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 1 milyar dolar civarındaydı. 2021 yılı sonunda bu rakam 3 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Sadece 2021 yılında Özbekistan'da 400'den fazla Türk sermayeli şirket kurulmuştur. Hali hazırda Özbekistan'daki Türk şirketlerin sayısı toplamda 2 binin üzerindedir. Ülkemizdeki şirketler arasında Türkiye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkiler 30 yıllık bir süre olarak tanımlansa da Anadolu ile Özbekistan coğrafyası arasındaki gönül bağının yüzlerce yıllık olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisarlı iş insanlarına sunum yapıldı.

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Gökmen Çiçek, Özbekistan, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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