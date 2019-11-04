Son Dakika Haberleri: Özbekistan Büyükelçisi EMKO'nun fabrikasını gezdi
Son Dakika Ekonomi Özbekistan Büyükelçisi EMKO'nun fabrikasını gezdi

Özbekistan Büyükelçisi EMKO'nun fabrikasını gezdi

6 saat önce

Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Zonguldak'a gelerek EMKO'nun Bakacakkadı beldesinde bulunan fabrikasını gezdi.

Özbekistan Büyükelçisi EMKO'nun fabrikasını gezdi, System.String[]

Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Zonguldak'a gelerek EMKO'nun Bakacakkadı beldesinde bulunan fabrikasını gezdi.


Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, EMKO fabrika tesislerini ziyaret etti. EMKO yetkilileri de geçen hafta Özbekistan'a bir dizi yatırım ziyaretinde bulunmuştu. Karşılıklı bu ziyaretlerin neticesinde EMKO yetkilileri de Özbekistan'a kalıcı bir yatırım yapma niyetinde olduklarını açıkladılar.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında varılan mutabakat ve ekonomik birliktelik çağrısı üzerine Türk şirketlerinden Özbekistan'a yatırım yapma talepleri çoğaldı. EMKO firması da 25 yıllık tecrübesi 63 ülkeye ihracat kapasitesi ile Özbekistan'ı üst edinerek Orta Asya ülkelerini daha etkili hizmet verme çabası içerisinde. Özellikle son 5 yıldır üretilen üstün teknolojili yerli üretim olan kombiler dünyanın birçok ülkesi tarafından testleri yapılıp kabullenildi ve çok beğenildi. Bu pazarlar arasında Çin, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi ülkeler bulunuyor. EMKO kombiler girdiği ülkeler içerisinde Azerbaycan pazarında pazar liderliğini elde etti. Orta Asya ülkelerinde bu seriyi devam ettirmek niyetinde. - ZONGULDAK

Bakacakkadı, Özbekistan, Zonguldak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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