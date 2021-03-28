Özbekistan, Çin'de Kovid-19'a karşı üretilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı - Son Dakika

Özbekistan, Çin'de Kovid-19'a karşı üretilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı

28.03.2021 11:31
Özbekistan, Çin'de Kovid-19'a karşı üretilen

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. LTD şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin ortak geliştirdiği aşının uçakla Taşkent'te ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1 milyon doz "ZF2001" aşısının Sağlık Bakanı Marat Hacıbekov, Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov ve diğer Özbek yetkililer tarafından teslim alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği dördüncü aşı olan "ZF2001"in 3. aşama klinik denemelerinin, daha önce 10 binden fazla Özbek vatandaşı üzerinde test edildiği de anımsatıldı.

Geçen hafta Özbekistan, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği 660 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.

Kovid-19'a karşı aşı uygulamasının 1 Nisan'da başlayacağı ülkede, 3 bin 138 aşı merkezi ile uzak bölgelerdeki vatandaşların aşılanması için 862 mobil araç hazır hale getirildi. Ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.

Taşkent'teki 8 üniversite çevrim içi eğitime geçti

Öte yandan, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle en çok vakanın görüldüğü Taşkent'teki bazı üniversitelerin geçici olarak çevrim içi eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Buna göre, öğrenci ve öğretim görevlilerinde virüs tespit edilen Taşkent'teki 8 üniversitede dersler 9 Nisan'a kadar çevrim içi olarak yapılacak.

Son dönemde ülkede Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle düğün, aile merasimleri, konser, sinema, tiyatro ve diğer toplu etkinliklere yönelik birtakım kısıtlamalar getirilmişti.

En çok vakanın görüldüğü Taşkent'te düzenlenecek spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırılırken, kentte sıhhi kurallara ve sosyal mesafeye riayet etmeyenlere yeniden para cezası kesilmeye başlanmış, kentteki 30'dan fazla okulun geçici olarak çevrim içi eğitime geçmesine karar verilmişti.

Yaklaşık 3 ay 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları son dönemde yeniden artışa geçen Özbekistan'da, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 194 artarak 82 bin 340'a, virüsten iyileşenlerin sayısı da 163 artarak 80 bin 523'e çıktı.

Ülkede virüs saptanan 1191 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 626 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Anhui, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Çin'de Kovid-19'a karşı üretilen 'ZF2001' aşısından 1 milyon doz teslim aldı - Son Dakika


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