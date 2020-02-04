Özbekistan, Çin'deki 250 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Özbekistan, Çin'deki 250 vatandaşını tahliye etti

6 saat önce

Özbekistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'de bulunan 250 vatandaşını tahliye etti.

Özbekistan, Çin'deki 250 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

Özbekistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'de bulunan 250 vatandaşını tahliye etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in çeşitli bölgelerinde bulunan 250 Özbek vatandaşının Pekin'e gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi.

Tahliyeye uzman sağlık ekibinin de refakat ettiği kaydedilen açıklamada, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca Taşkent yakınlarındaki bir hastanede karantina altına alınacağı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için yarın Çin'e bir uçak daha göndereceği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısı 400'ü aştı

Çin'de, salgın nedeniyle can kaybı 425'e, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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