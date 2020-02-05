Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika

Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti

6 saat önce

Özbekistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'de bulunan 84 vatandaşını daha tahliye etti.

Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti, System.String[]

Özbekistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'de bulunan 84 vatandaşını daha tahliye etti.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan 84 Özbek vatandaşının bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, tahliye sırasında uzman sağlık ekibinin de refakat ettiği, tahliye edilen Özbek vatandaşların tıbbi kontrolden geçirileceği ve 14 gün boyunca Taşkent yakınlarındaki bir hastanede karantina altına alınacağı vurgulandı.

Özbekistan hükümeti dün de Çin'in çeşitli bölgelerinde bulunan 250 Özbek vatandaşını özel uçakla tahliye etmiş ve karantina altına almak üzere Taşkent yakınlarındaki bir hastaneye yerleştirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim
Çin'de virüs tespit edilen hastalar zorla hastaneye götürülüyor Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]