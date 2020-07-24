Özbekistan, Çin'den bin 300 oksijen konsantratörü satın aldı - Son Dakika

Özbekistan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den bin 300 adet oksijen konsantratörü, 20 korona virüs test kiti ve tedavide etkili sonuç veren ilaçlar satın aldı.

Özbekistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a ve ölüm sayısında artış sürüyor. Salgınla mücadele sürüyor. Özbekistan, salgınla mücadele kapsamında Çin'den bin 300 adet oksijen konsantratörü, 20 korona virüs test kiti ve tedavide etkili sonuç veren ilaç satın aldı. Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilerleyen günlerde yine aynı miktarda oksijen konsantratörleri, test kitleri ve ilaçlar alınacak.

Ülkede son 24 saatte 455 kişide daha Covid-19 tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 18 bin 986'ya ulaştı. Son 24 saatte 4 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 102'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 149 olarak açıklandı. Şu ana kadar 1 milyon 377 bin testin yapıldığı Özbekistan'da 8 bin 617 kişinin tedavilerine devam ediliyor. - TAŞKENT