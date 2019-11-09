Son Dakika Haberleri: - Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti
Son Dakika Güncel - Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti

- Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti

7 saat önce

- Özbekistan, Çin'in hava savunma sistemlerini test ettiTAŞKENT - Özbekistan, Çin'in ürettiği FD-200 hava savunma sistemlerini test ederek havadaki insansız hava aracını imha etti.

- Özbekistan, Çin'in hava savunma sistemlerini test etti

TAŞKENT - Özbekistan, Çin'in ürettiği FD-200 hava savunma sistemlerini test ederek havadaki insansız hava aracını imha etti.

Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz ay Çin'den getirilen FD-2000 hava savunma sistemlerin testlerinin ülkenin Nevai bölgesinde bulunan Kulkuduk askeri eğitim sahasında gerçekleştirildiği belirtildi. "Açık Gökyüzü" adı verilen eğitim tatbikatında Çin'in uzun menzilli hava savunma sistemi FD-2000 denendi. Tatbikatta insansız hava araçları uçurulurken bu sistemler ile İHA'lar hedef alındı. Gerçekleşen denemelerde İHA'lar imha edildi.

Özbekistan geçtiğimiz ay yine aynı sistemlerle tatbikat yaptığını duyururken ikinci tatbikata dair görüntüler paylaştı. Savunma endüstrisine büyük yatırımlar yapan Çin'in FD-2000 yeni nesil hava savunma sistemlerinin ilk denemeleri 2008 yılında yapılırdı. Teknoloji transferi, Rus Almaz-Antey firması üzerinden yapılan füzelerin etkin menzilleri 7 ila 125 kilometre arasında değişiyor.

- Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir
Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]