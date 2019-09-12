Son Dakika Haberleri: Özbekistan, Çin vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdı
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Özbekistan, Çin vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdı

18 dakika önce

Özbekistan, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı yeni Kararname ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çin vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti tanıdı.

Özbekistan, Çin vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdı, System.String[]

Özbekistan, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı yeni Kararname ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çin vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti tanıdı.


Kararnameyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong özel bölgesi vatandaşların da söz konusu vize muafiyetinden istifade edecekleri ifade edildi.


Vize muafiyeti kararının amacı iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve ülkede turizm gelişimine katkı sağlamak olduğu belirtildi.


Kararnamede 7 günlük vize muafiyetinden yararlanmak isteyen Çin ve Hong Kong özel bölgesi vatandaşlarının uluslararası havaalanları kapılarından giriş yapması ve dönüş biletlerinin bulunması şartı getirildi. - TAŞKENT

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:28 Kaynak: İHA
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