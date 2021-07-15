Üye Girişi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:30
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, yarın Taşkent'te yapılacak uluslararası bir konferansa katılmak üzere ülkede bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya gelerek bu ülkedeki durumla ilgili görüşmelerde bulundu.

Görüşmede liderler, Afganistan sorununu askeri yolla çözmenin imkansız olduğunu belirterek kapsayıcı Afganlar arası müzakerelerin hızla yeniden başlatılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki Tirmiz-Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demir yolu inşaatı ve Surhan-Puli Humri elektrik hattı dahil Afganistan'ın transit kapasitesini arttırmayı amaçlayan ortak ulaşım ve enerji altyapısı projelerinin önemini vurguladı.

Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yılın ilk 5 ayında yüzde 50 artması ve Özbekistan'da Afgan sermayeli 160 yeni işletmenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Afganistan'daki durumun yanı sıra bölgesel güvenlik ve iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili meseleler de ele alındı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine, iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 100'e yakın Afgan askeri, Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

cumhurbaşkanı, Afganistan, Özbekistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez 17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor 16:49 Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı 15:43 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi 15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi 14:50 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
17:10 Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı
16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
16:48 Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı         
17:37
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir         
16:53
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti         
16:20
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 18:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement